Почему Россия прекращает участие в Совете Европы

Совет Европы превратился в «место коллективного издевательства» над Россией. Такую точку зрения в комментарии RT высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Политик счёл решение Москвы о выходе из этого института полностью обоснованным. Как пояснили ранее в МИД РФ, Россия «не будет участвовать в превращении «старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования». По мнению экспертов, выход из Совет Европы стал ответной мерой на агрессивную русофобскую политику западных государств и свидетельством деградации системы европейской безопасности.

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Комментируя в интервью RT решение России прекратить своё участие в Совете Европы (СЕ), председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, эта организация превратилась в площадку «коллективного издевательства» над Россией.

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«Решение уйти из Совета Европы вызвано тем отношением к России, которое характерно для большинства членов Совета Европы. Эта организация стала местом коллективного издевательства над Россией. Находиться в такой откровенно русофобской обстановке просто не пристало уважающему себя государству», — подчеркнул Карасин.

По словам сенатора, Россия принимала участие в работе Совета Европы, рассматривая его как площадку для всестороннего взаимодействия с западными странами, в том числе в области соблюдения прав человека.

«Ранее в Совете Европы была вполне конструктивная повестка дня. И в известном смысле наша собственная российская повестка была выполнена. Это права человека, мораторий на смертную казнь, целый ряд других аспектов… Россия многое сделала, но в последние годы мы наблюдали со стороны европейских стран лишь суммирование надуманных претензий к РФ», — пояснил Карасин.

В Госдуме также считают решение Москвы абсолютно обоснованным.

Так, вице-спикер нижней палаты парламента, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой в своём Telegram-канале назвал СЕ «марионеточной структурой», которая использовалась «для продвижения оголтелой русофобии». При этом политик отметил, что ранее СЕ представлял собой важнейшую международную площадку «для равноправного диалога».

«Мы честно пытались говорить о правах человека: о правах русских на Украине, о праве жителей Донбасса на жизнь без обстрелов, о правах крымчан на свободный выбор и на доступ к воде. Но Совет Европы игнорировал наши призывы к диалогу, слово давали лишь истеричному русофобскому меньшинству мосек, пытавшихся укусить Россию побольнее», — написал Толстой.

«Подрывные действия»

В четверг, 10 марта, МИД РФ сообщил, что Москва не собирается участвовать в работе Совета Европы по причине недружественных действий западных государств, которые являются членами этой организации.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, страны ЕС и НАТО злоупотребляют своим абсолютным большинством в комитете министров Совета Европы (КМСЕ) и «продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

«Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах» на замену попираемого США и их сателлитами международного права», — подчеркнули в МИД РФ.

Также в ведомстве отметили, что Россия «не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования».

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — заявили в МИД России.

Обсуждая с журналистами это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва выйдет из всех механизмов Совета Европы.

Это означает, что Россия должна покинуть целый ряд структур, входящих в состав организации. Речь идёт о КМСЕ, Парламентской ассамблее (ПАСЕ), Конгрессе местных и региональных властей, Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), Конференции международных неправительственных организаций (НПО).

Напомним, Россия присоединилась к Совету Европы в 1996 году, обязавшись привести своё законодательство и политическую систему в соответствие с европейскими нормами.

Сама организация функционирует с 1949 года. Её целью задекларировано содействие сотрудничеству в области прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Как рассказал в интервью РИА Новости вице-спикер Совета федерации Константин Косачёв, механизм выхода Москвы предполагает одновременную денонсацию Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) со стороны Москвы.

«Выход из СЕ осуществляется на основании ст. 7 Устава СЕ по инициативе государства-члена, когда оно официально уведомляет об этом генсека СЕ. Прекращение членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев этого года», — сообщил сенатор.

«Русофобам слово давалось постоянно»

Ситуация вокруг членства Москвы в Совете Европы накалилась после того, как 25 февраля КМСЕ приостановил право на представительство России в этой структуре и в ПАСЕ из-за спецоперации на Украине. Соответствующее постановление было принято по инициативе Киева и Варшавы.

Предыдущий кризис в отношениях между Москвой и Советом Европы произошёл в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Восемь лет назад российскую делегацию ПАСЕ лишили права голоса.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий представителей Москвы, однако так и не приняла положительного решения. В итоге в 2016—2018 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

Москва заявляла о готовности вернуться в ПАСЕ, но только на равных условиях. В 2019 году в Совете Европы согласились с требованиями РФ и полностью восстановили права российской делегации. Более того, в конце января 2020 года Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ. Эту должность он занимал два года.

В беседе с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков отметил, что возращение российских депутатов в ПАСЕ не смогло изменить русофобской природы Совета Европы.

«Решение о выходе из Совета Европы, на мой взгляд, назревало достаточно давно. Конструктивно в организации ничего не обсуждалось, а вот русофобам слово давалось постоянно. К этому добавилась новая информационная кампания Запада против РФ. Как следствие — участие России в этом европейском органе стало абсолютно нецелесообразным», — говорит Егорченков.

По его словам, в текущих реалиях Москве имеет смысл участвовать только в тех международных форматах, в рамках которых «антироссийские шабаши» непозволительны.

«Это нормальная позиция для любой крупной державы. Россия должна работать только на тех площадках, где к ней относятся с должным уважением, где не урезают её полномочия и где есть возможность свободно высказать альтернативную западной точку зрения», — подчеркнул Егорченков.

Как полагает эксперт, выход Москвы из Совета Европы, помимо политического значения, имеет ещё и разумное экономическое измерение. По мнению Егорченкова, сэкономленные на взносах бюджетные деньги лучше направить на восстановление Донбасса или реализацию социальных проектов РФ. Напомним, что ежегодный взнос РФ в СЕ составлял €33 млн (почти 4,2 млрд рублей).

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин также считает, что номинальное членство России в Совете Европы не имеет смысла. В беседе с RT эксперт отметил, что существующая система институтов европейской безопасности себя окончательно дискредитировала и потому Москва имеет полное право отказаться от участия в ней.

«Всё очень просто: после распада СССР США перенастроили систему международной и европейской безопасности под свои интересы. Москва, видимо, пыталась как-то трансформировать эти институты, но осознала, что это невозможно», — сказал Подберёзкин.

По его мнению эксперта, Москва в будущем вряд ли вернётся в Совет Европы и может выйти из других международных организаций, которые по факту прекратили выполнять функционал, прописанный в соответствующих уставных документах.