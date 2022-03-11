Крым пригрозил Зеленскому конфискацией имущества в России

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозят ответные меры по конфискации его собственности в России, в том числе и в Крыму. Об этом заявил РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

10 марта Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Также он пригрозил сделать все для конфискации собственности «российских пропагандистов», но не пояснил точно, о ком именно идет речь.

По мнению Александра Форманчука, президент Украины стремится к «национализации по этническому признаку».

«Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу, прежде всего Вашингтону. Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове», - заметил он.

Глава Общественной палаты Крыма выразил уверенность, что подобные действия киевских властей «не останутся без ответа и никому не сойдут с рук», а их имущество на территории России будет национализировано.