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22 минуты назад

В посольстве России назвали действия Meta объявлением информационной войны без правил

Елена Прошина

Разрешение американской компанией Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, призывов к насилию в отношении военных России является свидетельством того, что РФ объявлена информационная война, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посольства в США.

«Информационная война»: В посольстве РФ раскритиковали Meta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам», — заявили в диппредставительстве.

«Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», — следует из заявления посольства.

Диппредставительство потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta.

Разрешение размещать призывы к насилию против граждан России в социальных сетях Facebook и Instagram представляет собой примитивный расизм, заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс.

«Для тех, кто был уверен, что мы далеко ушли от примитивного расизма и насилия, вот напоминание, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды», — сообщил он.

Напомним, компания Meta на фоне ситуации вокруг Украины временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против россиян и военных РФ.

Политика,Рон Пол,
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