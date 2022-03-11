В ГД сочли фейком заявления о роддоме в Мариуполе

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев прокомментировал сообщение о разбомбленном роддоме в Мариуполе, пишут «Известия».
По словам парламентария, в новости слишком большое количество несостыковок, характерных для спешки, в которой делаются такие фейки. Как сообщил Матвейчев, кадры из взорванного роддома были сняты в офтальмологическом отделении больницы, расположенном далеко оттуда. Как отмечали местные жители, в больнице уже давно не было людей.
«Подобные фейки делаются впопыхах, и в них очень много нестыковок. Мы видим, что во взрыве в роддоме много нестыковок. Кадры, которые представлены были якобы из роддома, на самом деле были сняты в офтальмологическом отделении больницы, которая недалеко находится, и не в самой больнице и не в роддоме. И по уверению местных жителей, там долгое время не находится никаких пациентов», — заявил депутат.
Фотографии якобы погибших при взрыве в роддоме появились не сразу, а только через два дня. Они опубликованы фотографом Евгением Малолеткой, известным своими провокационными работами беременных женщин и детей.
«Другая бьюти-блогерша Марианна опубликовала подобные фотографии, чтобы они максимально разлетелись по сетям. По всей видимости, фотографии сняты в других местах, а не на месте взрыва», — сказал депутат.
По его словам, на кадрах видна воронка от взрыва, горящие автомобили, но сам роддом не показан.
«Всё говорит о том, что слеплено всё из разных кусков, из разных видео. И ничто не подтверждает гибели 17 человек, в том числе троих детей», — добавил народный избранник.
Информация о том, что якобы российская авиация разбомбила роддом и детскую больницу в Мариуполе, появилась 9 марта.