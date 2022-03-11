В ГД сочли фейком заявления о роддоме в Мариуполе

«Подобные фейки делаются впопыхах, и в них очень много нестыковок. Мы видим, что во взрыве в роддоме много нестыковок. Кадры, которые представлены были якобы из роддома, на самом деле были сняты в офтальмологическом отделении больницы, которая недалеко находится, и не в самой больнице и не в роддоме. И по уверению местных жителей, там долгое время не находится никаких пациентов», — заявил депутат.