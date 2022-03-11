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27 минут назад

Глава ОП Крыма Форманчук: Зеленскому могут грозить ответные меры по конфискации имущества

Газета.RuГазета.Ruиещё 7

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук в беседе с РИА «Новости» заявил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их собственности в России, в том числе на территории полуострова.

Крым пригрозил Зеленскому конфискацией имущества в России
Фото: ТАССТАСС

«Зеленский будет стремиться к тотальной национализации имущества всех россиян на территории Украины, национализации по этническому признаку. Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу, прежде всего Вашингтону», — сказал он.

По словам Форманчука, если подобная политика будет продолжаться, то Зеленского и украинских олигархов, которые заняли враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры и их имущество на территории РФ будет национализировано.

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Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности Российской Федерации и ее резидентов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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