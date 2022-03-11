Путин и Лукашенко проведут встречу

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры в Москве со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом.

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Как ранее сообщила пресс-служба главы белорусского государства, лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и на Украине.

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О контактах Путина и Лукашенко

В предыдущий раз лидеры встречались в Москве в середине февраля. 18 февраля они провели переговоры в Кремле, по итогам которых вместе вышли к журналистам. В частности, Путин тогда заявил, что ведомства России и Белоруссии наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции в рамках Союзного государства. В свою очередь Лукашенко назвал налоговые и таможенные вопросы, а также общий рынок газа основными темами для обсуждения в рамках двусторонней интеграции. Он также выразил точку зрения, что западные страны в любом случае найдут повод для продолжения санкционной войны против Белоруссии и России.

На следующий день после переговоров, 19 февраля, лидеры продолжили общение и вместе наблюдали за ходом плановых учений сил стратегического сдерживания из ситуационного центра Кремля.

Кроме того, с начала года Путин и Лукашенко провели несколько телефонных разговоров. В последних из них, состоявшихся в марте, много внимания было уделено специальной военной операции РФ на Украине. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент Белоруссии поддержал действия Москвы. При этом Лукашенко подчеркивал, что вооруженные силы республики не принимают участие в спецоперации.

О ситуации с Украиной

24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ поясняло, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Одновременно с этим продолжаются попытки урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем при содействии Белоруссии. В частности, на территории страны были организованы уже три раунда переговоров делегаций России и Украины. Первая такая встреча прошла 28 февраля в Гомельской области, второй раунд состоялся 3 марта в Беловежской пуще.

Как констатировали представили Москвы и Киева, не принес желаемых результатов и третий раунд переговоров, прошедший 7 марта. При этом обе стороны выразили готовность продолжить контакты и отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров. Конкретные сроки и место следующей встречи пока не называются, но, по словам члена российской делегации, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, она состоится также в Белоруссии в ближайшее время.

Санкции в адрес РФ и специальные экономические меры

Ранее в ответ на начало специальной военной операции по защите Донбасса США, ЕС, Великобритания, а также еще ряд государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

На фоне этого власти России приняли ряд решений. В частности, были установлены специальные экономические меры в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, а также временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ.