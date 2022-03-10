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29 минут назад

Медведев передал привет «Макдоналдсу»

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал «великий исход иностранных компаний» с российского рынка и передал привет «Макдоналдсу», временно закрывшему все свои рестораны в стране. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев передал привет «Макдоналдсу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик указал, что Россия справится с западными санкциями и закрытием иностранных предприятий.

«Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями», — отметил он.

Названа цена временного закрытия для McDonald's в России

По словам Медведева, вернуться в Россию иностранным компаниям будет непросто.

«Пример — 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения», — напомнил он.

Замглавы Совбеза добавил, что решение иностранного бизнеса уйти из России связано с политикой.

«Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая все новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут», — считает Медведев.

Политика,Дмитрий Медведев,McDonald's,Совет безопасности РФ,
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