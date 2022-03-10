Россия отказалась участвовать в Совете Европы

Россия не намерена участвовать в превращении Совета Европы «в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования». Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ.

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По данным российского внешнеполитического ведомства, недружественные России государства ЕС и НАТО «продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства».

«Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах» на замену попираемого США и их сателлитами международного права», - подчеркивается в сообщении.

В МИД РФ констатировали, что Москва не собирается участвовать «в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве» и предлагает сторонам «наслаждаться общением друг с другом, без России».