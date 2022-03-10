В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
41 минуту назад

Россия отказалась от участия в Совете Европы

Алиса Селезнёва

Россия не намерена участвовать в превращении Совета Европы «в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования». Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Россия отказалась участвовать в Совете Европы
Фото: ReutersReuters

По данным российского внешнеполитического ведомства, недружественные России государства ЕС и НАТО «продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства».

«Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах» на замену попираемого США и их сателлитами международного права», - подчеркивается в сообщении.

В МИД РФ констатировали, что Москва не собирается участвовать «в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве» и предлагает сторонам «наслаждаться общением друг с другом, без России».

Россию исключили из Совета Европы

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. А Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации. Приостановка членства России в СЕ распространяется также на работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение политизированным.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ЕСПЧ,НАТО,Совет Европы,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители