Россия отказалась участвовать в Совете Европы

Россия не намерена участвовать в превращении Совета Европы «в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования». Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ.
По данным российского внешнеполитического ведомства, недружественные России государства ЕС и НАТО «продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства».
«Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах» на замену попираемого США и их сателлитами международного права», - подчеркивается в сообщении.
В МИД РФ констатировали, что Москва не собирается участвовать «в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве» и предлагает сторонам «наслаждаться общением друг с другом, без России».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. А Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации. Приостановка членства России в СЕ распространяется также на работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение политизированным.