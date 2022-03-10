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25 минут назад

МИД заявил, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы

ТАССТАСС

РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

Россия отказалась участвовать в Совете Европы
Фото: ReutersReuters

Россию исключили из Совета Европы

Как отметили в дипведомстве, недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают "линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе".

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - указали в министерстве.

Политика,МИД России,НАТО,Совет Европы,ЕС,
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