В Госдуме отреагировали на уход из России табачных компаний

«Они это делают себе в ущерб. К большому сожалению, Россия у нас — курящая страна. Они большой рынок теряют. Но для нас это очень хорошо. Я надеюсь, что будут меньше курить, потому что табак будет уже не того качества, люди задумаются, курить или нет», — сказал Тумусов.