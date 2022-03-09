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24 минуты назад

В Кремле прокомментировали слухи об отставке Набиуллиной

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Кремле прокомментировали слухи об отставке Набиуллиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, нам об этом неизвестно», - сказал Песков.

Ранее появилась информация, что Набиуллина якобы подала два заявления об отставке – письменно премьер-министру России Михаилу Мишустину и устно на совещании по экономике у президента.

Как уточняется, на данном совещании она и министр финансов Антон Силуанов объяснили это тем, что ЦБ не готов к санкционной политике Запада против России, так как их не предупреждали о начале спецоперации на Украине.

Политика,Михаил Мишустин,Антон Силуанов,Эльвира Набиуллина,Дмитрий Песков,Банк России,
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