Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования

Госдума на заседании в пятницу приняла закон о введении в России единых правил применения на выборах и референдумах дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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Закон предусматривает, что при проведении выборов и референдумов по решению избиркома голосование может проводиться в дистанционной электронной форме. Комиссия будет определять сроки проведения ДЭГ, а также системы, которые будут применяться для этого. Решение о применении ДЭГ на федеральных выборах будет принимать ЦИК, он же введет требования для электронных систем голосования. Зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании нужно будет через специальный интернет-портал.

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После осуществления волеизъявления избирателем повторное голосование не допускается. Избиратель, получивший доступ к дистанционному электронному голосованию, не вправе получить бюллетень на избирательном участке. Он может воспользоваться техническими средствами для участия в ДЭГ непосредственно в помещении для голосования или ином помещении в случаях, определенных порядком такого голосования.

Формирование и работа избиркомов

Участковые комиссии на выборах и референдумах будут объединены, если общее число избирателей на участке составляет более 3 тысяч. Такой порядок формирования комиссий предлагается ввести в городах федерального значения, административных центрах субъектов РФ и городских округах с численностью избирателей более 500 тыс. человек по согласованию с избирательной комиссией субъекта и с ЦИК. Отмечается, что при этом необходимо "создавать максимальные удобства для избирателей или участников референдума".

Муниципальные избирательные комиссии будут упразднены с 1 января 2023 года. Вопросы подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума передадут в ведение территориальных комиссий. При этом по решению избирательной комиссии субъекта РФ полномочия избиркома могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах этого муниципального образования.

Закон предусматривает изменение порядка назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Выдвигаемые по спискам кандидаты или партии при проведении федеральных выборов смогут назначать только одного члена ЦИК и одного члена регионального избиркома с правом совещательного голоса. А при проведении выборов в органы власти субъекта РФ - только в региональную комиссию.

Наблюдатели смогут назначаться в каждую участковую, территориальную и окружную комиссии. Партии и кандидаты смогут назначать до трех наблюдателей (сейчас только до двух).

Также бывшие главы регионов, отрешенные от должности президентом РФ, в течение пяти лет после соответствующего указа не смогут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном субъекте РФ.