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35 минут назад

Кадыров закрыл властям Японии въезд в Чечню

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о закрытии въезда в регион представителям властей Японии. Так он отреагировал в своем Telegram-канале на введение Токио санкций против него.

Кадыров ответил Японии на санкции против него
Фото: ТАССТАСС

Кадыров посетовал на то, что «страна с вековыми традициями морали и благородного поведения "Бусидо", которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу». Он отметил, что японские власти запретили ему финансовую деятельность в стране, а также заморозили его активы, «которых у него в Японии отродясь не было».

Руководитель Чечни подчеркнул, что разрешит властям Японии въезд на территорию республики исключительно для посещения «психбольниц в селениях Брагуны и Самашки». Он добавил, что ему «плевать на любые санкции любой страны».

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Ранее Токио ввел персональные санкции против 20 россиян и 12 белорусов, а также двух российских и десяти белорусских организаций. Под третий пакет японских санкций помимо Кадырова попали журналист Владимир Соловьев, руководитель администрации президента России Алексей Громов, предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко и другие.

Политика,Алексей Громов,Алишер Усманов,Сергей Кириенко,Владимир Соловьев,Дмитрий Козак,Борис Ротенберг,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Администрация Президента РФ,
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