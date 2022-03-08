Кадыров ответил Японии на санкции против него

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о закрытии въезда в регион представителям властей Японии. Так он отреагировал в своем Telegram -канале на введение Токио санкций против него.

Кадыров посетовал на то, что «страна с вековыми традициями морали и благородного поведения "Бусидо", которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу». Он отметил, что японские власти запретили ему финансовую деятельность в стране, а также заморозили его активы, «которых у него в Японии отродясь не было».