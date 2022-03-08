"Восстановить великую державу": Политолог из США о планах Путина

Президент России Владимир Путин не преследует цель восстановления Советского Союза. Однако он хочет расширить влияние страны до границ СССР. Такое мнение выразила американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент, сообщает URA.RU.
По ее словам, Путин намерен восстановить Россию «как великую державу» и желает, чтобы к ней относились, как к Советскому Союзу. Однако в его планах нет возвращения СССР. Стент предположила, что Путин намерен восстановить прежнюю сферу влияния как в бывших пределах Советского Союза, так, возможно, и за его пределами.
Эксперт напомнила, что Москва обращалась к НАТО с требованием вернуть границы 1997 года. На основе этого факта она предположила, что Россия планирует восстановить влияние страны над странами Балтии и Польшей.
Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин намерен вернуть территории Российской Империи до времен СССР. Она подчеркнула, что сейчас 2022, а не 1919 год, а в основополагающие принципы ООН входит деколонизация, а не наоборот.