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22 минуты назад

Политолог из США: Путин не стремится восстановить СССР

Ura.RuUra.Ru

У президента России Владимира Путина в планах нет восстановления Советского Союза, он лишь стремится расширить влияние страны до границ СССР. Так считает американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент.

"Восстановить великую державу": Политолог из США о планах Путина
Фото: ТАССТАСС

«Он хочет восстановить Россию как великую державу, чтобы к ней относились, как к Советскому Союзу — несмотря на то, что он не стремится восстановить СССР. Это подразумевает восстановление прежней сферы влияния, не только в пределах Советского Союза, но, возможно, и за его пределами», — сказала Стент, выступая на дискуссии в рамках международной энергетической конференции CERAWeek.

Анджела Стент напомнила, что Москва требовала от НАТО возвращения к границам 1997 года. Аргументируя этим, эксперт предположила, что в планы России входит восстановление влияния страны над Польшей и странами Балтии.

Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин хочет вернуть все территории Российской Империи до времен СССР. Она напомнила, что сейчас не 1919 год, а 2022, а ООН была основана на принципах деколонизации, а не колонизации.

Политика,Анджела Стент,Владимир Путин,НАТО,ООН,
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