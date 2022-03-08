"Восстановить великую державу": Политолог из США о планах Путина

У президента России Владимира Путина в планах нет восстановления Советского Союза, он лишь стремится расширить влияние страны до границ СССР. Так считает американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент.
«Он хочет восстановить Россию как великую державу, чтобы к ней относились, как к Советскому Союзу — несмотря на то, что он не стремится восстановить СССР. Это подразумевает восстановление прежней сферы влияния, не только в пределах Советского Союза, но, возможно, и за его пределами», — сказала Стент, выступая на дискуссии в рамках международной энергетической конференции CERAWeek.
Анджела Стент напомнила, что Москва требовала от НАТО возвращения к границам 1997 года. Аргументируя этим, эксперт предположила, что в планы России входит восстановление влияния страны над Польшей и странами Балтии.
Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин хочет вернуть все территории Российской Империи до времен СССР. Она напомнила, что сейчас не 1919 год, а 2022, а ООН была основана на принципах деколонизации, а не колонизации.