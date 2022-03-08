"Восстановить великую державу": Политолог из США о планах Путина

«Он хочет восстановить Россию как великую державу, чтобы к ней относились, как к Советскому Союзу — несмотря на то, что он не стремится восстановить СССР. Это подразумевает восстановление прежней сферы влияния, не только в пределах Советского Союза, но, возможно, и за его пределами», — сказала Стент, выступая на дискуссии в рамках международной энергетической конференции CERAWeek.