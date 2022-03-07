Российские дипломаты вернулись из США в РФ

Самолет специального летного отряда "Россия" с российскими дипломатами, объявленными в США персонами нон грата, совершил посадку в аэропорту Внуково-2, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.
"Рейс прошел благополучно. Дипломаты и члены их семей доставлены на Родину", - сказала Крылова.
12 сотрудникам постпредства РФ при ООН американские власти 28 февраля предписали покинуть страну до 7 марта.
Специальный летный отряд "Россия" находится в ведении Управления делами президента РФ и обеспечивает авиаперевозки руководства страны.