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2 часа назад

Российские дипломаты вернулись из США в РФ

ТАССТАССиещё 3

Самолет специального летного отряда "Россия" с российскими дипломатами, объявленными в США персонами нон грата, совершил посадку в аэропорту Внуково-2, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Российские дипломаты вернулись из США в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рейс прошел благополучно. Дипломаты и члены их семей доставлены на Родину", - сказала Крылова.

12 сотрудникам постпредства РФ при ООН американские власти 28 февраля предписали покинуть страну до 7 марта.

Специальный летный отряд "Россия" находится в ведении Управления делами президента РФ и обеспечивает авиаперевозки руководства страны.

Политика,Елена Крылова,Управделами Президента,Международный аэропорт Внуково,ООН,
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