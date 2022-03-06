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1 час назад

В России на незаконных акциях задержали 3,5 тыс. человек

ТАССТАССиещё 6

Порядка 5200 человек приняли участие в несанкционированных акциях в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России, в результате задержаны более 3500 человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Названо число задержанных на незаконных акциях в России
Фото: ТАССТАСС

"Подразделениями МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечен правопорядок в местах проведения несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, задержаны 1700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны. В других регионах в несанкционированных мероприятиях приняли участие в общей сложности 1200 человек, задержано 1061", - сказала она.

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По словам Волк, задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства, решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Ранее в интернете были распространены призывы выйти 6 марта на центральные площади городов и выразить протест против специальной военной операции на Украине. Полиция и прокуратура Москвы, СК, МВД России предупреждали, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Политика,Ирина Волк,Владимир Путин,МВД России,
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