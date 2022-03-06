Путин назвал Эрдогану  условия приостановки спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин проинформировал главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Во время беседы российский лидер объяснил, в чем состоят поставленные цели и задачи. В частности, Путин отметил, при каких условиях возможна приостановка спецоперации.

«Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», - сказано в сообщении Кремля.

Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что Вооружённые силы России делают всё для безопасности жителей на Украине, удары наносятся только по военным объектам.

Президент выразил надежду на то, что в ходе нового раунда переговоров с Россией Киев проявит более конструктивный подход, учитывающий реалии.

Эрдоган в свою очередь дал критическую оценку западной кампании по дискриминации России и ее культуры, сообщает RT.