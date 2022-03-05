Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне спецоперации России в стране, в котором предложил ему передать власть Виктору Януковичу, свергнутому с поста главы государства в 2014 году. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.
Кадыров заявил, что Зеленский сбежал «так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел», и попросил его вернуться.
«Еще не поздно сохранить лицо и постараться достойно пройти путь. Не подставляйте народ. Возвращайтесь, Владимир! Неужели вы хотите выбрать путь [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили и все оставшееся время бегать, пожевывая от страха галстук?» — напомнил он.