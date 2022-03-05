Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне спецоперации России в стране, в котором предложил ему передать власть Виктору Януковичу, свергнутому с поста главы государства в 2014 году. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.