Путин призвал соседние страны "не нагнетать"

"Хочу подчеркнуть еще раз, что у нас нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше", - сказал российский президент, принимая участие в церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский".