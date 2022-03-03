Лавров: «Запад перебесится»

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что мир слушает Россию, а Запад «перебесится». Об этом пишет ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Министр иностранных дел подчеркнул, что на Западе не могут определять вместо России, что именно нужно для ее безопасности.

«Речь идет о том, что нас слушают, но не слышат. И пытаются нам всячески навязать свое понимание того, как дальше жить в Европе. Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат, пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждены подчиняться самому жесткому, жестокому диктатору», - пояснил Лавров.

По словам главы МИД России, западные страны всеми «правдами и неправдами» уходят от реакции на предложения РФ по архитектуре безопасности. Но Россия уверена, что истерия пройдет, Запад «перебесится», подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявлял, что возможное вступление Украины и Грузии в НАТО является «красными линиями», и для урегулирования конфликта на Украине необходимо соблюдение «законных интересов России в сфере безопасности».

В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Помимо этого в документах было упомянуто требование не размещать дополнительные силы НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го.