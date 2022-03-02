В Госдуму внесли поправки о наказании за фейки о действиях ВС России

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о том, что в Думу были внесены поправки о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что за соответствующий проступок предлагается установить наказание до 15 лет лишения свободы. По словам Пискарева, уголовную ответственность за фейки о ВС РФ пропишут в проекте о мерах противодействия в ответ на недружественные действия США и других государств, который ранее был принят Госдумой в первом чтении.

«Сегодня были подписаны поправки, которые внесены в комитет по законодательству, чтобы они были рассмотрены на сессии Государственной думы», — сказал он.