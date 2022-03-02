Лавров: «У России много друзей»

Россия располагает большим количеством друзей, ее не получится изолировать. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

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«У России много друзей, и ее нельзя изолировать», - подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Западные страны отреагировали на спецоперацию жесткими санкциями в отношении российской финансовой сферы и представителей политических кругов. Также Евросоюз закрыл для российских самолетов свое воздушное пространство 27 февраля. Россия ответила зеркальным запретом 28 февраля.