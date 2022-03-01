Кремль прокомментировал обвинения в военных преступлениях

Кремль категорически не согласен с тем, что у Международного уголовного суда (МУС) в Гааге есть весомые доказательства военных преступлений, якобы совершенных российской стороной во время операции по демилитаризации Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Отвечая на вопросы журналистов, он назвал «уткой» сообщения о том, что Россия использует кассетные и вакуумные бомбы.

Также Песков отметил, что Россия не является участницей МУС, так что у страны нет обязанности выполнять его решения.

Ранее прокуратура МУС заявила, что ей были выявлены основания для проведения полноценного расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с событиями на Украине.