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52 минуты назад

Кремль прокомментировал обвинения в военных преступлениях

Lenta.ru

Кремль категорически не согласен с тем, что у Международного уголовного суда (МУС) в Гааге есть весомые доказательства военных преступлений, якобы совершенных российской стороной во время операции по демилитаризации Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль прокомментировал обвинения в военных преступлениях
Фото: ReutersReuters

Отвечая на вопросы журналистов, он назвал «уткой» сообщения о том, что Россия использует кассетные и вакуумные бомбы.

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Также Песков отметил, что Россия не является участницей МУС, так что у страны нет обязанности выполнять его решения.

Ранее прокуратура МУС заявила, что ей были выявлены основания для проведения полноценного расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с событиями на Украине.

В понедельник, 28 февраля, с предложением о начале расследования в МУС обратилась Литва. Также о таких планах сообщали в МИД Украины.

Политика,Дмитрий Песков,
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