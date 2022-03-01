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30 минут назад

Валуев - о санкциях ФИФА и УЕФА: в России наступил занавес

Газета.Ru

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев прокомментировал отстранение российских команд от всех турниров, организованных Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Валуев: "В России наступил занавес"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

России наступил занавес. Не знаю, имеют ли они право исключать нас. Нужно ли идти судиться с ними? В случае просчета результатов на основе знаний, правоустанавливающих документов", — цитирует депутата "РБ Спорт".

ФИФА ввела санкции против сборной России

Сборная России должна была провести свой полуфинальный стыковой матч отбора к чемпионату мира - 2022 против Польши 24 марта. Однако поляки, а затем и потенциальные соперники сборной России - шведы и чехи, выразили намерение отказаться от матча против отечественных футболистов. Московский "Спартак" должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "РБ Лейпцига".

Ранее полузащитник сборной России и подмосковных "Химок" Денис Глушаков отреагировал на решение ФИФА и УЕФА.

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