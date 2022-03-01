Валуев: "В России наступил занавес"

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев прокомментировал отстранение российских команд от всех турниров, организованных Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"В России наступил занавес. Не знаю, имеют ли они право исключать нас. Нужно ли идти судиться с ними? В случае просчета результатов на основе знаний, правоустанавливающих документов", — цитирует депутата "РБ Спорт".
Сборная России должна была провести свой полуфинальный стыковой матч отбора к чемпионату мира - 2022 против Польши 24 марта. Однако поляки, а затем и потенциальные соперники сборной России - шведы и чехи, выразили намерение отказаться от матча против отечественных футболистов. Московский "Спартак" должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "РБ Лейпцига".
Ранее полузащитник сборной России и подмосковных "Химок" Денис Глушаков отреагировал на решение ФИФА и УЕФА.