Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова

Япония утвердила санкции против президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также против шести членов руководства РФ. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.
«Правительство Японии утвердило введение санкций против шести представителей руководства России, включая президента Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова», — сообщает ТАСС.
Отмечается, что под санкциями подразумевается заморозка активов. При этом, есть ли у оказавшихся в санкционном списке японские активы, не уточняется.
Ранее Европейский союз ввел санкции против пресс-секретаря главы РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова. В ЕС отметили, что Песков публично защищал политику РФ в отношении Украины.