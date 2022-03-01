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1 марта

ТАСС: Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова

Ura.Ruиещё 10

Япония утвердила санкции против президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также против шести членов руководства РФ. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова
Фото: ReutersReuters

«Правительство Японии утвердило введение санкций против шести представителей руководства России, включая президента Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова», — сообщает ТАСС.

Отмечается, что под санкциями подразумевается заморозка активов. При этом, есть ли у оказавшихся в санкционном списке японские активы, не уточняется.

Ранее Европейский союз ввел санкции против пресс-секретаря главы РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова. В ЕС отметили, что Песков публично защищал политику РФ в отношении Украины.

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