Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова

Япония утвердила санкции против президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также против шести членов руководства РФ. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

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«Правительство Японии утвердило введение санкций против шести представителей руководства России, включая президента Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова», — сообщает ТАСС.

Отмечается, что под санкциями подразумевается заморозка активов. При этом, есть ли у оказавшихся в санкционном списке японские активы, не уточняется.