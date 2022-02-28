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1 час назад

Кремль объяснил назначение Мединского переговорщиком по Украине

Lenta.ru

Помощник президента России Владимир Мединский был назначен главой российской делегации в переговорах с Украиной, так как обладает рядом нужных качеств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс секретарь президента отметил, что Мединский обладает деловыми качествами и глубочайшей экспертизой. Он назвал помощника главы государства представителем очень высокого уровня.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского уточнили, что в переговорах примут участие министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы МИД республики Николай Точицкий, а также глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация будет состоять из представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента.

Россия гарантировала безопасность делегации Украины на переговорах в Гомеле

Российско-украинские переговоры пройдут в Белоруссии 28 февраля. Главной целью переговоров России и Украины является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, заявили в офисе украинского лидера.

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