Кремль объяснил назначение Мединского переговорщиком по Украине

Помощник президента России Владимир Мединский был назначен главой российской делегации в переговорах с Украиной, так как обладает рядом нужных качеств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс секретарь президента отметил, что Мединский обладает деловыми качествами и глубочайшей экспертизой. Он назвал помощника главы государства представителем очень высокого уровня.