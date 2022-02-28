В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский постепенно идет на поправку. Как сообщает пресс-служба партии, политику необходимо время на реабилитацию, пишет ТАСС.

Напомним, что Жириновского госпитализировали в московскую ЦКБ с коронавирусом 2 февраля, однако известно об этом стало лишь 9 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 политик сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях.

В партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу. При этом ЛДПР неоднократно пришлось опровергать слухи о смерти или ухудшении состояния Жириновского.