Лавров потребовал от США «вернуть домой» ядерное оружие из Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США забрать свое ядерное оружие и «вернуть его домой», а созданную для него инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать. Лаврова цитирует РИА Новости.
Как заявил министр, для России неприемлемо то, что американское ядерное оружие находится на территории нескольких европейских стран. По словам Лаврова, это идет вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатывается сценарий применения ядерного оружия по России», — считает глава МИД РФ.
Также Сергей Лавров заявил, что Западу необходимо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР. Он подчеркнул, что важно вернуть военные потенциалы и инфраструктуру НАТО к состоянию 1997 года, когда был заключен основополагающий акт Россия-НАТО.