Лавров потребовал от США «вернуть домой» ядерное оружие из Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США забрать свое ядерное оружие и «вернуть его домой», а созданную для него инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать. Лаврова цитирует РИА Новости.

Как заявил министр, для России неприемлемо то, что американское ядерное оружие находится на территории нескольких европейских стран. По словам Лаврова, это идет вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатывается сценарий применения ядерного оружия по России», — считает глава МИД РФ.