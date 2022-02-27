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44 минуты назад

Представители РФ и Украины прибыли на переговоры

Елена Прошина

Переговоры Украины с Россией начинаются на границе Белоруссии и Украины. Об этом заявил представитель Зеленского в конституционном суде Федор Вениславский, передает ТАСС.

Представители РФ и Украины прибыли на переговоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МИД РФ заявили, что участники переговоров только-только прибывают к месту их проведения.

Вениславский отметил, что переговоры пройдут без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

«Тут недолго ехать. Я думаю, что переговоры начнутся в ближайшие минуты. В ближайшее время будет заявление президента о каких-то договоренностях», - сказал Вениславский.

Украинская делегация выехала в Гомель на переговоры с Россией

По его словам, в украинскую делегацию включены представители офиса президента и министерства иностранных дел.

Вениславский считает, что украинская делегация не согласится на «компромиссы относительно территориальной целостности».

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднарь заявил, что Украина намерена поставить России условие «прекращении огня и выводе войск».

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