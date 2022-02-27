Представители РФ и Украины прибыли на переговоры

Переговоры Украины с Россией начинаются на границе Белоруссии и Украины. Об этом заявил представитель Зеленского в конституционном суде Федор Вениславский, передает ТАСС.
В МИД РФ заявили, что участники переговоров только-только прибывают к месту их проведения.
Вениславский отметил, что переговоры пройдут без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.
«Тут недолго ехать. Я думаю, что переговоры начнутся в ближайшие минуты. В ближайшее время будет заявление президента о каких-то договоренностях», - сказал Вениславский.
По его словам, в украинскую делегацию включены представители офиса президента и министерства иностранных дел.
Вениславский считает, что украинская делегация не согласится на «компромиссы относительно территориальной целостности».
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднарь заявил, что Украина намерена поставить России условие «прекращении огня и выводе войск».