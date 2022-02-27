Представители РФ и Украины прибыли на переговоры

Переговоры Украины с Россией начинаются на границе Белоруссии и Украины. Об этом заявил представитель Зеленского в конституционном суде Федор Вениславский, передает ТАСС.

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В МИД РФ заявили, что участники переговоров только-только прибывают к месту их проведения.

Вениславский отметил, что переговоры пройдут без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

«Тут недолго ехать. Я думаю, что переговоры начнутся в ближайшие минуты. В ближайшее время будет заявление президента о каких-то договоренностях», - сказал Вениславский.

По его словам, в украинскую делегацию включены представители офиса президента и министерства иностранных дел.

Вениславский считает, что украинская делегация не согласится на «компромиссы относительно территориальной целостности».