Президент Украины Владимир Зеленский может потерять Украину из-за неумения договариваться. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, такое качество Зеленского уже привело к трагическим последствиям.

Он не стал вести переговоры с ДНР и ЛНР, а начал геноцид в Донбассе.

«Он предпочел многолетний геноцид по отношению к миллионам жителей некогда украинских регионов Итог - известен. Граждане Донбасса обратились с просьбой признать суверенитет и решили строить жизнь самостоятельно, без Киева», - написал Володин в telegram-канале.

По словам спикера, переговоры России и Украины намечались в Гомеле. Этот город выбрала украинская сторона. Однако Зеленский не согласился, хотя как политик должен искать любую возможность для переговоров.

Володин назвал действия Зеленского преступлением перед народом Украины и мировым сообществом.