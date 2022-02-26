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1 час назад

Аксенов: блокировавшую воду для Крыма дамбу уничтожили

Рамблер

Специалисты Министерства обороны России уничтожили бетонную дамбу в Херсонской области, сооруженную Киевом в 2014 году, чтобы перекрыть подачу воды в Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».

Аксенов: блокировавшую воду для Крыма дамбу уничтожили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал», - сказал Аксенов..

После начала российской спецоперации, военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал.

Накануне Аксенов осмотрел русло Северо-Крымского канала от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также бетонную дамбу. По его словам, подача воды на полуостров начнется, когда к этому подготовят насосные станции и гидросооружения.

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Глава республики подчеркнул, что сейчас все узлы канала контролируют российские военные.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией Киев прекратил подачу.

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