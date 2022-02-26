Аксенов: блокировавшую воду для Крыма дамбу уничтожили

Специалисты Министерства обороны России уничтожили бетонную дамбу в Херсонской области, сооруженную Киевом в 2014 году, чтобы перекрыть подачу воды в Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».

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«Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал», - сказал Аксенов..

После начала российской спецоперации, военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал.

Накануне Аксенов осмотрел русло Северо-Крымского канала от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также бетонную дамбу. По его словам, подача воды на полуостров начнется, когда к этому подготовят насосные станции и гидросооружения.

Глава республики подчеркнул, что сейчас все узлы канала контролируют российские военные.