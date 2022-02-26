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1 час назад

Захарова процитировала Тютчева, характеризуя ситуацию в мире

ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала стихотворение Федора Тютчева "Напрасный труд", характеризуя ситуацию в мире.

По словам Захаровой, написанное в 1867 году дипломатом и поэтом Федором Тютчевым стихотворение "Напрасный труд" сегодня "актуально, как никогда". "Снова и снова повторяет нам этот урок история. Зачем вы рассказываете нам о прошлом, ведь надо смотреть в будущее, - слышу я. Конечно. Только без знания прошлого движение вперед превращается в ходьбу по кругу", - указала она.

"Напрасный труд - нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш. Но недоступна им ее идея. Как перед ней ни гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: в ее глазах вы будете всегда не слуги просвещенья, а холопы", - процитировала дипломат стихотворение Тютчева.

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