По словам Захаровой, написанное в 1867 году дипломатом и поэтом Федором Тютчевым стихотворение "Напрасный труд" сегодня "актуально, как никогда". "Снова и снова повторяет нам этот урок история. Зачем вы рассказываете нам о прошлом, ведь надо смотреть в будущее, - слышу я. Конечно. Только без знания прошлого движение вперед превращается в ходьбу по кругу", - указала она.