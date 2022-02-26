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19 минут назад

Медведев оценил санкции Запада против России

Майк Габриелян

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку членства РФ в Совете Европы и западные санкции против России. Об этом сообщает «Прайм».

Медведев допустил возврат смертной казни в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников», - сказал Медведев.

Они напомнил, что смертная казнь активно применяется в США и Китае

Россию исключили из Совета Европы

Кроме того, зампред Совбеза предупредил, что Россия симметрично ответит на арест денег своих граждан и компаний за рубежом. В качестве ответной меры последует арест средств иностранцев и иностранных компаний.

Медведев отметил, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за границей. Политик предрек консолидацию власти, управленческих элит и граждан из-за санкций.

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