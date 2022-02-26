Медведев допустил возврат смертной казни в России

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«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников», - сказал Медведев.

Они напомнил, что смертная казнь активно применяется в США и Китае

Кроме того, зампред Совбеза предупредил, что Россия симметрично ответит на арест денег своих граждан и компаний за рубежом. В качестве ответной меры последует арест средств иностранцев и иностранных компаний.