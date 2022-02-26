Медведев допустил возврат смертной казни в России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку членства РФ в Совете Европы и западные санкции против России. Об этом сообщает «Прайм».
«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников», - сказал Медведев.
Они напомнил, что смертная казнь активно применяется в США и Китае
Кроме того, зампред Совбеза предупредил, что Россия симметрично ответит на арест денег своих граждан и компаний за рубежом. В качестве ответной меры последует арест средств иностранцев и иностранных компаний.
Медведев отметил, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за границей. Политик предрек консолидацию власти, управленческих элит и граждан из-за санкций.