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30 минут назад

Володин назвал вступающие в силу в марте законы

Российская Газетаиещё 6

В марте вступают в силу ряд значимых законов, в том числе закон об ужесточении контроля за оборотом оружия и о росте военных пенсий. Какие еще документы заработают, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин назвал вступающие в силу в марте законы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель Госдумы назвал следующие законы:

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- пенсии военным пенсионерам проиндексированы выше уровня инфляции - на 8,6 процента. При этом хоть и закон вступает в силу сейчас, однако норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января. Закон касается почти 2,6 миллиона человек, отметил Володин, напомнив, что ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров;

- вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Однако граждан, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут, подчеркнул Володин. "Закон направлен на тех, кто обязан проходить техосмотр, - водителей такси, автобусов и грузовиков", - пояснил спикер Госдумы;

- приобретать, хранить, носить и использовать оружие не смогут люди, не прошедшие медицинское освидетельствование. Надо будет пройти проверку у психиатра и сдать анализы на наркотики и психотропные вещества. Медосмотр потребуется проходить раз в пять лет, но только в государственной или муниципальной организации;

- те, которые используют ящики для благотворительных сборов без права на такую деятельность или с нарушениями, получат штрафы до 50 тысяч рублей;

- для работодателей, у которых более ста сотрудников, устанавливается квота на трудоустройство людей с инвалидностью. Количество граждан с ограниченными возможностями должно составлять от двух до четырех процентов от числа работников. Если же численность сотрудников составляет от 35 до 100, квота не будет превышать трех процентов;

- закрепляется правовой статус таунхаусов и дуплексов. Раньше их жители сталкивались с рядом правовых проблем;

- комплексные поправки закрепят основные принципы обеспечения безопасных условий труда и право работника на получение информации об условиях и охране труда;

- c 22 марта банки смогут вводить ограничения для клиентов, у которых сомнительные операции - то есть те, которые предположительно совершаются для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Закон позволит уменьшить нагрузку добросовестных предпринимателей;

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