"Это не блеф": США анонсировали санкции в отношении Путина

Администрация США анонсировала санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
По информации источников телеканала, о персональных санкциях против российского лидера будет объявлено в пятницу, 25 февраля.
О санкциях в отношении Владимира Путина, а также главы российского МИД Сергея Лаврова, уже заявили Евросоюз и Великобритания.
Санкции предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании и странах ЕС, если таковые будут обнаружены.
Ранее президент США Джо Байден пообещал России «холодные дни» и заявил о готовности ввести персональные санкции в отношении него.
«Это не блеф, эта возможность на столе», - сказал Джо Байден.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.