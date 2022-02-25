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49 минут назад

США анонсировали санкции в отношении Путина

Вероника Полынина

Администрация США анонсировала санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

"Это не блеф": США анонсировали санкции в отношении Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источников телеканала, о персональных санкциях против российского лидера будет объявлено в пятницу, 25 февраля.

О санкциях в отношении Владимира Путина, а также главы российского МИД Сергея Лаврова, уже заявили Евросоюз и Великобритания.

Санкции предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании и странах ЕС, если таковые будут обнаружены.

Ранее президент США Джо Байден пообещал России «холодные дни» и заявил о готовности ввести персональные санкции в отношении него.

«Это не блеф, эта возможность на столе», - сказал Джо Байден.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

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