"Это не блеф": США анонсировали санкции в отношении Путина

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По информации источников телеканала, о персональных санкциях против российского лидера будет объявлено в пятницу, 25 февраля.

О санкциях в отношении Владимира Путина, а также главы российского МИД Сергея Лаврова, уже заявили Евросоюз и Великобритания.

Санкции предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании и странах ЕС, если таковые будут обнаружены.

Ранее президент США Джо Байден пообещал России «холодные дни» и заявил о готовности ввести персональные санкции в отношении него.

«Это не блеф, эта возможность на столе», - сказал Джо Байден.