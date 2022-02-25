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23 минуты назад

Поклонская обратилась к Зеленскому

Елена Прошина

Замруководителя Россотрудничества, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского «сложить оружие» и ради мира «подняться над желанием удержать власть». Видеообращение к лидеру Незалежной она опубликовала в своем telegram-канале.

Поклонская обратилась к Зеленскому
Фото: ТАССТАСС

«Призываю Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие. Подняться над желанием удержать власть, проявить мудрость, сдержанность и благоразумие, стать человеком, который вернул мир и сохранил жизни людям с обеих сторон. Такое решение поддержит и Россия, и Украина. Только смелый и мудрый правитель в самый роковой час для своего народа способен сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих», — сказала Поклонская.

По ее словам, «русские и украинцы являются сильными нациями, которые своим примером могут показать, что главное — люди».

«Мы — едины. Мы всегда вместе и способны проходить самые сложные испытания — даже те, которые называются враждой. Победой здесь может быть только мир», — отметила Поклонская.

Также она добавила, что судьба России и Украины находится в руках каждого, все «в какой-то степени причастны к происходящему» и набирающие обороты обиды и обвинения друг к другу только приводят к большему разделению, не улучшающему ситуацию.

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