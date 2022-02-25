Поклонская обратилась к Зеленскому

«Призываю Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие. Подняться над желанием удержать власть, проявить мудрость, сдержанность и благоразумие, стать человеком, который вернул мир и сохранил жизни людям с обеих сторон. Такое решение поддержит и Россия, и Украина. Только смелый и мудрый правитель в самый роковой час для своего народа способен сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих», — сказала Поклонская.