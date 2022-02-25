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10 минут назад

Совету Европы напомнили о долге перед Россией

Елена Прошина

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал Совет Европы вернуть уплаченный Россией ежегодный взнос в связи с приостановкой членства страны в этой организации. Данное заявление он сделал в своем telegram-канале.

Совету Европы напомнили о долге перед Россией
Фото: ТАССТАСС

«Ежегодный взнос России в бюджет Совета Европы составляет 32,5 миллиона евро. Уважаемый СЕ, я правильно помню, что взносы выплачиваются в начале года? Поэтому будьте любезны, проявите порядочность и верните российский взнос за текущий год. Все по-честному!!!» — написал Джабаров.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем twitter-аккаунте заявил, что Комитет министров СЕ запустил процедуру приостановки членства России в организации в связи с началом военной спецоперации РФ на Украине.

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