Совету Европы напомнили о долге перед Россией

«Ежегодный взнос России в бюджет Совета Европы составляет 32,5 миллиона евро. Уважаемый СЕ, я правильно помню, что взносы выплачиваются в начале года? Поэтому будьте любезны, проявите порядочность и верните российский взнос за текущий год. Все по-честному!!!» — написал Джабаров.