Россию исключили из Совета Европы

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить РФ из организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Италии Луиджи Ди Майо.

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Приостановка членства России в СЕ распространяется также на работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), пишет РИА «Новости».

Ранее в Совете Европы «осудили вооруженное нападение России на Украину в нарушение международного права» и призвали «незамедлительно прекратить военную операцию на Украине».

Совет Европы созвал 25 февраля внеочередное заседание Комитета министров и анонсировал, что на заседании будет рассмотрена возможность применения статьи 8 Устава Совета Европы. Согласно этой статье, «право на представительство любого члена Совета Европы, нарушающего положения статьи 3 (верховенство права), может быть приостановлено».