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39 минут назад

Россию исключили из Совета Европы

Вероника Полынина

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить РФ из организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Россию исключили из Совета Европы
Фото: ReutersReuters

Приостановка членства России в СЕ распространяется также на работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), пишет РИА «Новости».

Ранее в Совете Европы «осудили вооруженное нападение России на Украину в нарушение международного права» и призвали «незамедлительно прекратить военную операцию на Украине».

Украина зарегистрировала обращения о прекращении членства России в Совете Европы и ОБСЕ

Совет Европы созвал 25 февраля внеочередное заседание Комитета министров и анонсировал, что на заседании будет рассмотрена возможность применения статьи 8 Устава Совета Европы. Согласно этой статье, «право на представительство любого члена Совета Европы, нарушающего положения статьи 3 (верховенство права), может быть приостановлено».

Инициаторами запуска процедуры приостановки членства России в СЕ выступили Украина и Польша.

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