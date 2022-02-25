ЕС согласовал "самый жесткий" пакет санкций против России

Санкции Евросоюза против России затронут поставки запчастей для воздушных судов. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.
Нехаммер назвал новый пакет европейских санкций «самым жестким в истории» и признал, что он будет болезненным не только для России, но и для Европы.
По его словам, ограничения затронут 70% российских банков. Кроме того, в санкционный список будут внесены лично президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Также глава австрийского правительства сообщил, что Евросоюз договорился об ограничениях для владельцев дипломатических паспортов РФ. Для поездок по странам ЕС им понадобится виза.
О том, что ЕС собирается ввести персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова, заявила также глава МИД Германии Анналена Бербок.
Главы государств и правительств Евросоюза провели в ночь на пятницу экстренный саммит в Брюсселе, на котором утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против России из-за проведения военной операции на Украине. Ожидается, что пакет будет формально одобрен Советом ЕС в пятницу, после чего его опубликуют в Официальном журнале ЕС, и он вступит в силу.