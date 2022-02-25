ЕС согласовал "самый жесткий" пакет санкций против России

Санкции Евросоюза против России затронут поставки запчастей для воздушных судов. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

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Нехаммер назвал новый пакет европейских санкций «самым жестким в истории» и признал, что он будет болезненным не только для России, но и для Европы.

По его словам, ограничения затронут 70% российских банков. Кроме того, в санкционный список будут внесены лично президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также глава австрийского правительства сообщил, что Евросоюз договорился об ограничениях для владельцев дипломатических паспортов РФ. Для поездок по странам ЕС им понадобится виза.

О том, что ЕС собирается ввести персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова, заявила также глава МИД Германии Анналена Бербок.