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1 час назад

Financial Times: ЕС введет санкции против Путина и Лаврова

Вероника Полынина

Евросоюз планирует заморозить «активы» президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Financial Times: ЕС введет санкции против Путина и Лаврова
Фото: ReutersReuters

Ранее немецкие СМИ сообщили, что страны Евросоюза согласовали персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова. Как выяснила Financial Times, туда вошло замораживание «активов» Путина и Лаврова, но не вошел запрет на поездки в ЕС, которые часто предусматривают персональные санкции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных персональных санкциях против Владимира Путина, заявил, что президент РФ держит сбережения в банке «Россия», который и так находится под санкциями. Он также сообщил, что для российского руководства западные санкции не являются болезненными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

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