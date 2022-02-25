В России назвали условие переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил условие, после выполнения которого начнутся переговоры с украинскими властями. Его слова приводит РИА «Новости».

«К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие», — заявил глава МИД.

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Он отметил, что Москва не будет применять меры против прекративших сопротивление военнослужащих вооруженных сил Украины.

Ранее Лавров заверил, что Россия не намерена оккупировать Украину. Цель реализуемой там российской армией операции заключается в «демилитаризации и денацификации», добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - сказал он в видеообращении, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале. Обращаясь к Путину, Зеленский перешел на русский язык.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам в любой момент, когда Вооруженные силы Украины сложат оружие, отметив, что никто не собирается на них нападать и угнетать. Он также напомнил, что Россия всегда выступала за продолжение переговорного процесса, и шанс на это сохранялся до последнего.

В ночь с четверга на пятницу Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины и о гарантиях безопасности. Он также констатировал, что страны НАТО не готовы предоставить Украине гарантии безопасности и принять ее в альянс.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к народу заявил, что он готов обсуждать с Россией нейтральный статус Украины, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы услышали из Москвы, что они таки хотят обсудить нейтральный статус Украины. Я заявил всем партнерам нашей страны — сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю их — вы с нами? Они отвечают, что с нами, однако в альянс [НАТО — «Газета.Ru»] нас брать не хотят <...> Заявляю, что мы не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральном статусе (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии?» — заявил Зеленский.

Он отметил, что поговорил с 27 лидерами стран Евросоюза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Европейского союза поддержать «миротворческую операцию ООН» на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров счел, что украинский президент Владимир Зеленский врет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Киева. Цитату приводит ТАСС.

«Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус [Украины]», — заявил Лавров, подчеркнув, что Москва уже предлагала обсуждать эту тему.

Дипломат назвал возможность Зеленского гарантировать России нейтральный статус Киева, обеспечив себе безопасность, упущенной.

Министр также подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы народ Украины был независим. По его словам, российская сторона постарается сделать все для демилитаризации Украины.

Однако Москва готова и начать переговоры, но только после того, как украинские военные сложат оружие. Лавров также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк спустя два часа вновь заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, если готова Москва, передает Reuters.

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«Если переговоры возможны, их необходимо провести. Если в Москве говорят, что хотят вести переговоры, в том числе по поводу нейтрального статуса [Украины], мы этого не боимся. Мы можем обсуждать и эти вопросы, — сказал политик.

Подоляк подчеркнул, что готовность украинских властей к диалогу — это стремление к миру.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией означает движение в сторону позитива. Так на заявление Киева о готовности к переговорам ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Переговоры президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоятся, когда Киев будет готов. Такое условие назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Путин сформулировал свое видение того, что Россия «бы ждала от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены». Однако вопрос в том, готовы ли к этому украинские власти, добавил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что одной из целей операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является денацификация Украины. По его словам, идеальной для российских властей была бы ситуация, в которой Украина оказалась бы полностью зачищена от нацистов.

На Украине поняли, что страна была использована американцами в противостоянии с Россией, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что изменившаяся ситуация подтолкнула украинского президента Владимира Зеленского к переговорам.

Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности. Об этом сообщается в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Ожидаемый шаг

«Я убежден, что переговоры между Россией и Украиной будут, тут никаких других вариантов быть не может. Правда, когда мы говорили о необходимости такого шага на протяжении всех дней нахождения Зеленского у власти, да и вообще все годы независимости Украины, слышать нас не хотели. Сейчас, понятно, ситуация изменилась, и именно она заставляет президента говорить правильные вещи», — сказал Цеков.

Естественно, что на этих переговорах будут говорить о безопасности для всех, в том числе и для Украины. Но нужно понимать: настоящую безопасность Украины может обеспечить только Россия

Сергей Цеков

член Совфеда

Сенатор добавил, что требования, являющиеся ключевыми для обеих сторон, станут известны только после переговоров. Но вполне вероятно, что диалог будет вестись уже не с Зеленским, а с другим лидером государства, считает Цеков.

«Зеленский показал себя крайне недоговороспособным человеком. Допускаю, что его фигура станет токсичной, что его, человека, который обещал Украине помощь Запада, будет ненавидеть собственный народ. Жизнь на Украине меняется, власти сами изменили ее в худшую сторону после переворота 2014 года, на который их подвигли США. Но, понятное дело, теперь жизнь их кое-чему научила. Люди поняли, что стали объектом приложения американской политики против России, что Украина стала разменной монетой», — заключил политик.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко в беседе со «Звездой» заявил о необходимости начала переговоров для завершения конфликта на Украине.

«Я считаю, что мы должны немедленно вступить в мирные переговоры с использованием международного посредничества для завершения военного конфликта. Считаю, что чем быстрее мы это сделаем, тем будет больше сбережено жизней. Мы эту позицию публично высказываем», - сказал парламентарий.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Правительство Китая выступает за урегулирование разногласий между Россией и Украиной путем переговоров. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китайская сторона поддерживает урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров", - передает телеканал.

Китай призвал уйти от менталитета холодной войны в украинском вопросе, а также сформировать устойчивый и эффективный механизм обеспечения европейской безопасности.

"Необходимо отказаться от менталитета холодной войны, принимать во внимание и уважать законные озабоченности стран в сфере безопасности, посредством переговоров сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм [обеспечения] европейской безопасности", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"В последнее время ситуация на востоке Украины резко изменилась и привлекает повышенное внимание международного сообщества", - добавил Си Цзиньпин.

"Китайская сторона последовательно выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, соблюдение положений и принципов Устава ООН", - указал Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай будет сотрудничать с международным сообществом по построению комплексной, устойчивой и всеохватывающей безопасности и отстаивании миропорядка, ядром которого выступает ООН и международное право.