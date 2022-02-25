Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию после переговоров с коллегой из ЛНР и замглавы МИД ДНР. В ходе встречи произошел занимательный инцидент с участием представителя CNN.

В момент, когда свой вопрос начал задавать журналист из Медиакорпорации Китая, его перебил коллега из CNN и попытался задать свой вопрос без очереди. На что Лавров быстро отреагировал.

«Он сейчас работает на Украине, его заразили невежливостью. Дайте слово китайской корпорации. Потому что CNN вслед за ВВС это уже слишком много», - отрезал министр.