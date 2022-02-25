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21 минуту назад

Лавров отчитал журналиста CNN. «Вам на Украине манеры испортили?»

Ura.Ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отчитал журналиста американского телеканала CNN, который пытался без очереди задать министру вопрос. В ходе пресс-конференции Лаврова слово было предоставлено китайским журналистам, однако представитель США перебил коллег и начал задавать свой вопрос.

«Можете помолчать, я вас очень прошу. Слово предоставили не вам. Если вы находитесь на Украине и вам там манеры испортили, мы здесь не при чем», — передает ТАСС слова Лаврова.

Лавров провел пресс-конференцию после переговоров с представителями МИД Донецкой и Луганской народных республик, которая была посвящена военной операции РФ на Украине. В ходе пресс-конференции Лавров отметил, что Россия готова вступить в переговоры с Украиной, после того как ее солдаты сложат оружие. Министр подчеркнул, что Россия проводит военную операцию для того, чтобы граждане Украины могли определять свое будущее самостоятельно, без давления из вне.

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