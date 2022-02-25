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22 минуты назад

В Совфеде оценили санкции Запада фразой «ничего нового»

Lenta.ru

Санкции Запада способны нанести ущерб странам, которые их приняли. Об этом «Известиям» заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Климов оценил санкции Запада фразой «ничего нового»
Фото: ТАССТАСС

Он добавил, что в самих заявлениях лидеров западных стран о новых ограничениях для российской экономики нет ничего нового.

При этом сенатор считает, что в санкциях нет ничего хорошего ни для России, ни для Запада. Он также назвал санкционное давление незаконным.

«Третий закон Ньютона — сила действия равна силе противодействия. И те, кто сейчас это движение задумал, нанесут своему народу не меньший ущерб, чем пытаются нанести нам», — заявил он.

Ранее в Евросоюзе заявили, что готовы продолжить принимать новые пакеты санкций против российской экономики и официальных лиц.

Источники ТАСС сообщили, что в ЕС сейчас обсуждает третий пакет санкций против России. В него может входить в том числе и отключение системы SWIFT, однако по этому поводу у стран-участниц пока нет единого мнения.

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