Поклонская призвала Зеленского сложить оружие

«Но люди могут остановиться. Не берите оружие, а сдавайте его. Пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей, а несёт ответственность за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года», — написала Поклонская и отметила, что все народы России желают Украине мира и восстановления.