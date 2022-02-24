Песков назвал цель операции на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главную

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цель операции России на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале "Говорит Москва".

По словам Пескова, цель России — денацификация Украины.

"В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов", — сказал пресс-секретарь главы государства.

На брифинге с журналистами Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в том, что операция в Донбассе пройдет успешно. Однако он отметил, что "никто не говорит об оккупации" Украины:

"Это слово не применимо. Я говорил о двух задачах сформулированных президентом, остальное — вопрос выбора украинского народа".

Песков также добавил, что Россию невозможно закрыть "железным занавесом". По его мнению, проблемы могут быть с рядом стран, но они были и раньше.