Захарова ответила на свое попадание под санкции ЕС

«И что они хотят от меня, у которой оба деда прошли войну, воюя с фашизмом, и вся семья беззаветно предана России? Не видеть того, что происходит в мире, невозможно. Не говорить об этом преступно. Мы много раз видели, как соглашательство с ложью приводило к катастрофам - поэтому молчать нас не заставят», - заключила Захарова.