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31 минуту назад

Захарова оценила свое попадание в санкционный список

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала свое попадание в санкционный список Евросоюза. В своем Facebook дипломат написала, что сам факт того, что это произошло 23 февраля, она считает подарком.

Захарова ответила на свое попадание под санкции ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова подчеркнула, что такое решение было давно разработано и она об этом знала, т.к. ей об этом намекали и даже пытались запугать.

«Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой», - написала дипломат.

По ее мнению, этого и стоило ожидать от людей, которые называют улицы именами террориста Джохара Дудаева и дают статус политических беженцев идеологу северокавказского экстремизма Ахмеда Закаеву, а также запрещают вещание телеканалов и «поддерживают нацистские режимы, нападают на страны, убивают мирных граждан миллионами».

«И что они хотят от меня, у которой оба деда прошли войну, воюя с фашизмом, и вся семья беззаветно предана России? Не видеть того, что происходит в мире, невозможно. Не говорить об этом преступно. Мы много раз видели, как соглашательство с ложью приводило к катастрофам - поэтому молчать нас не заставят», - заключила Захарова.

Евросоюз внес в санкционный список официального представителя МИД РФ Марию Захарову 23 февраля. Об этом говорится в соответствующем регламенте, опубликованном на сайте ЕС. Также в список попали главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, вице-премьер России Марат Хуснуллин, глава Минобороны России Сергей Шойгу, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Анатолий Вассерман, Вячеслав Фетисов и другие.

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