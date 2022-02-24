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29 минут назад

Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам.

Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

«Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты», — заявил Путин.

Рядом с Киевом прозвучали ракетные удары

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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