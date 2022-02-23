Посольство России на Украине спустило флаги

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии РФ Дениса Голенко. По его словам, обстановка у посольства спокойная, как и всегда, дежурит полиция и Нацгвардия. Никаких митингов или акций не проводится.
В свою очередь агентство Reuters утверждает, что посольство РФ на Украине уже спустило флаги.
Ранее сообщалось, что 22 февраля стало известно, что в самое ближайшее время Россия эвакуирует персонал своего посольства с Украины.
Как пояснили в МИД РФ, в сложившихся обстоятельствах первоочередная задача внешнеполитического ведомства позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств.
В этой связи для защиты их жизни и безопасности руководством РФ принято решение об эвакуации персонала загранучреждений России на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время.