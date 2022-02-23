Посольство России на Украине спустило флаги

Посольство России в Киеве проводит эвакуацию сотрудников.

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Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии РФ Дениса Голенко. По его словам, обстановка у посольства спокойная, как и всегда, дежурит полиция и Нацгвардия. Никаких митингов или акций не проводится.

В свою очередь агентство Reuters утверждает, что посольство РФ на Украине уже спустило флаги.

Ранее сообщалось, что 22 февраля стало известно, что в самое ближайшее время Россия эвакуирует персонал своего посольства с Украины.

Как пояснили в МИД РФ, в сложившихся обстоятельствах первоочередная задача внешнеполитического ведомства позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств.